Cocktail di droga e alcol, tredicenne finisce al pronto soccorso

Ci sarebbe un cocktail di droga e alcol dietro l’improvviso e grave malore che ha colpito, nella tarda serata di venerdì, una tredicenne agrigentina che è stata ricoverata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non è chiaro – non poteva esserlo ieri – come e dove la minorenne abbia assunto le sostanze.

E’ certo però che, colta da improvviso malore, è stata portata, dalla comitiva di amici, alla Guardia medica di San Leone dove il sanitario di turno, comprendendo la gravità della situazione, ha immediatamente allertato il 118. L’adolescente è stata trasferita al pronto soccorso dove i medici, visto il delicato quadro clinico, ne hanno disposto il ricovero.