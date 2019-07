Cinquantenne prova a lanciarsi dal viadotto, salvata in extremis da un poliziotto

Ha rischiato di precipitare dal cavalcavia. Per salvare una cinquantenne sudamericana che aveva già scavalcato il guard-rail, un poliziotto della sezione Volanti della Questura ha rischiato grosso: la propria vita. Nella serata di sabato, alcuni automobilisti di passaggio, notando la donna che camminava lungo una delle bretelle del viadotto: quello che collega piazzale Rosselli con la statale 189, hanno lanciato l’allarme. Si erano, naturalmente, insospettiti. Quando sul posto sono arrivate le pattuglie della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i poliziotti hanno visto che la donna stava scavalcando le barriere metalliche per lanciarsi di sotto.

Uno degli agenti, senza perdere tempo, l'ha raggiunta e afferrandola ha rischiato di precipitare pure lui. La sudamericana avrebbe cercato, infatti, in tutti i modi, di lasciarsi andare, trascinandosi dietro il soccorritore. L'intervento di un secondo poliziotto ha evitato il peggio. La cinquantenne è stata soccorsa e trasferita in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, per essere sottoposta alle cure del caso. Agli agenti, la donna non ha voluto spiegare il perché del tentativo. Alle diverse domande che le sono state rivolte è rimasta in silenzio.