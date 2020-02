Protagonismo civico, famiglia dona 3 defibrillatori per il bene della comunità

Donati tre defibrillatori affinché vengano utilizzati nei luoghi ritenuti strategici. Il gesto di grande generosità e protagonismo civico è stato fatto da Nicolò Vitale, assieme a figli e familiari, in memoria della coniuge Francesca Randazzo Vitale che è prematuramente scomparsa. Una donazione che la giunta municipale di Agrigento, sindaco Lillo Firetto in testa, ha accettato.

"Ritenuto apprezzabile tale gesto e valutata la donazione in parola di un certa rilevanza, in quanto ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze ed alle necessità del Comune, poiché trattasi di apparecchi di cui può beneficiare tutta la cittadinanza - ha scritto l'Esecutivo di palazzo dei Giganti - . La donazione viene accettata e si ringrazia il donante per l'atto di generosità nei confronti della comunità".

La Giunta si è riservata anche "di elaborare una forma di ringraziamento solenne ed adeguato al donante per il meritorio e generoso gesto d'affetto mosso a vantaggio della collettività". Al dirigente comunale del settore VI sono stati demandati gli adempimenti successivi per la collocazione e le modalità d’uso dei beni donati al fine di garantirne la corretta funzionalità.