Rifiuti, domenica mattina raccolta straordinaria del secco non riciclabile

Rifiuti, disposto un servizio di raccolta straordinaria domenica mattina. La notizia era nell'aria, e sulla possibilità l'Amministrazione comunale ha lavorato tutta la giornata: grazie ad un accordo con le ditte sarà infatti recuperato il secco non riciclabile che è stato abbandonato in strada oggi e che è rimasto a marcire sotto il sole nonostante il Comune avesse invitato i cittadini a recuperare sacchetti e mastelli qualora non fossero stati svuotati dagli operatori. La situazione dovrebbe quindi tornare nell'alveo della normalità entro lunedì, per quanto la necessità di trasportare i rifiuti a Lentini comporti maggiori costi e difficoltà organizzative non di poco conto.