Non c'è pace per i giochi per bambini: distrutta un'altalena per disabili

Il parco giochi dell’isola dei giganti, non ha pace. E’ stata distrutta, ancora una volta, un’altalena destinata ai bimbi disabili. Il parco giochi si trova a San Leone. Al momento non si conosce l’autore del gesto, ma una delle altalene è andata distrutta. Sono state le mamme a denunciare il tutto, documento sui social l’accaduto. Il parco giochi di San Leone, è uno dei principali riferimenti per i più piccoli.

Non è la prima volta, presumibilmente neanche l’ultima, che qualcuno non mostra cura nei giochi dei più piccoli. “Nuovamente un gioco rotto – dice una delle mamme – è un sorriso che svanisce ed un cuore che si spezza. Una possibilità sprecata”.