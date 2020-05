Discarica chiusa, il Comune: salta la raccolta differenziata del vetro

La discarica per il conferimento del vetro resterà chiusa per alcuni giorni. Domani dunque la raccolta del vetro non verrà effettuata, mentre verranno regolarmente svuotati i mastelli dell'umido/organico. A renderlo noto è stato l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel: "Per gravi e improvvisi imprevisti, la discarica di conferimento del vetro resterà chiusa per alcuni giorni e dunque sabato, 16 maggio, non si effettuerà la raccolta del vetro".

"I cittadini sono pregati di non mettere davanti casa il mastello del vetro - ha aggiunto l'amministratore - e di rinviare il conferimento del vetro a sabato prossimo 23 maggio".