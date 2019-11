Diritti civili, Firetto propone di intitolare via a Rosa Louise Parks

"Ho proposto di intitolare una via a Rosa Louise Parks, attivista statunitense, simbolo del movimento per i diritti civili, nota per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco. Con quel gesto volle esprimere il suo desiderio di dignità umana e libertà, stanca di soprusi e violenze. Dignità e libertà. Rispetto dei diritti umani. Ce n'è bisogno? Evidentemente sì. Lo dimostrano gli ultimi fatti di cronaca nazionale e la decisione di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, già superstite dell'Olocausto, per proteggerla dall'odio razziale". Lo ha reso noto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

"Trovo imbarazzante che, dopo più di 60 anni, sia ancora necessario e urgente doverne parlare - ha aggiunto il capo dell'amministrazione della città dei Templi - , che sia ancora indispensabile impegnarsi per affermare i diritti fondamentali di uomini, donne, bambini. Basterebbe coltivare i buoni sentimenti, abituarsi alla gentilezza, anziché coltivare odio, rabbia, pensieri negativi, come fa chi obbedisce alla pancia anziché alla testa e al cuore".