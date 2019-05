"Incapace di volere per colpa della ludopatia", psichiatra scagiona ex direttore Poste

"L’imputato è affetto da vizio di mente totale perchè la sua capacità di volere è del tutto venuta meno a causa della ludopatia": Eugenio Aguglia, direttore del dipartimento di psichiatria del policlinico di Catania, consulente della difesa, dà una versione opposta rispetto alla psichiatra Cristina Camilleri, perito del giudice Stefano Zammuto che, ascoltata all’udienza prececente, aveva, di fatto, chiuso le porte all'assoluzione o alla riduzione di pena per vizio di mente nei confronti di Salvatore Cardinale, 55 anni, ex direttore delle Poste centrali di Agrigento, licenziato per questi fatti, che si sarebbe appropriato di 300 mila euro, sottratti dai libretti dei clienti, spesi in seguito acquistando “Gratta e Vinci”, spesso venduti anche nell’ufficio che dirigeva.

A tirare le somme sarà adesso il giudice dell’udienza preliminare Stefano Zammuto. I punti di vista dei due specialisti sono pressochè opposti anche se il perito è di nomina del tribunale e, quindi, “terzo”. I difensori dell’imputato, gli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello, hanno chiesto che Cardinale, accusato di peculato e riciclaggio, venisse giudicato "allo stato degli atti" ma con un'ulteriore prova, vale a dire la perizia psichiatrica che, comunque, non ha aperto spiragli in direzione di un vizio di mente.