Differenziata fatta male e "lanciatori seriali", 19 multe in poche ore

I sacchetti “volanti” non mancano mai. Ma ci sono anche i casi in cui la raccolta differenziata viene fatta in malo modo. Sono 19 le contravvenzioni elevate, nelle ultime ore, dalla polizia municipale di Agrigento che continua a setacciare centro e periferie alla ricerca, soprattutto, degli incivili. “Lanciatori seriali” che non appena vengono pizzicati si vedono appioppare una multa salatissima: 600 euro.

Dopo i controlli e gli appostamenti, una multa è stata fatta nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, tre in via Papa Luciani, una in cortile Zeta VI, due in via Provenzano, una a Fondacazzo, una in via Platone, due in via Unità d’Italia e altrettante in largo Taglialavoro e tre in via Vallicaldi.

Vanno, nel frattempo, avanti anche i controlli sui commercianti, specie dopo quanto è accaduto all’inizio del mese in via Pirandello quando venne ritrovata una catasta di rifiuti abbandonati.