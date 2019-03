Emergenza raccolta differenziata, cambia ancora il calendario dei conferimenti

Rifiuti, cambia ancora il calendario della raccolta differenziata. Per poter compensare le difficoltà derivanti dalla chiusura dell'impianto per il conferimento dell'umido, il Comune ha infatti disposto che domani - martedì - si effettuerà normalmente la raccolta della plastica, mentre mercoledì si raccoglieranno solamente carta e cartone e giovedì si conferiranno nuovamente umido e indifferenziato come avvenuto lunedì.

“Dopo – ha aggiunto Hamel - si ritorna al calendario di sempre perché finisce l'emergenza".