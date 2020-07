Carcere "Petrusa", detenuto positivo al Covid: trasferito al "Sant'Elia"

Un detenuto della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento è risultato positivo al Covid-19 ed è stato trasferito, e ricoverato, all'ospedale "Sant’Elia” di Caltanissetta. Si tratta di un uomo originario dell'Ennese che era stato arrestato, la scorsa settimana, nell'ambito dell'operazione antimafia della Dda di Caltanissetta denominata "Ultra". L'uomo aveva una leggera febbre ed è stato sottoposto, all'interno dell'istituto penitenziario, a tampone rino-faringeo.

Il detenuto era in stato di isolamento. Tutti coloro che arrivano al carcere "Petrusa" vengono tenuti in isolamento finché non giunge l'esito del tampone. Qualora il test fosse stato negativo sarebbe stato portato - come protocollo impone - nell'area delle celle comuni. In questo caso, visto che il tampone ha dato esito positivo, l'indagato è stato invece trasferito all'ospedale di Caltanissetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la casa circondariale di Agrigento si tratta de terzo caso di Coronavirus accertato, il primo di un detenuto. Nei mesi scorsi erano risultati positivi due poliziotti penitenziari, entrambi originari di Raffadali ed entrambi guariti dopo un periodo di quarantena domiciliare.