Ubriachi al volante, un giovane è anche scappato all'Alt: otto i denunciati

Ubriachi alla guida. Non passa fine settimana ormai senza che la polizia Stradale di Agrigento, cercando di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera", non pizzichi - durante la raffica di controlli messi in campo sulla città dei Templi - giovani e meno giovani che si mettono alla guida delle auto nonostante abbiano bevuto qualche bicchierino di troppo. Otto i denunciati - tutti per guida in stato d'ebbrezza - delle ultime ore. Qualcuno, cercando di evitare il controllo, è scappato ma è stato inseguito e bloccato dai poliziotti della Stradale. Qualcun altro, invece, ha semplicemente rifiutato di sottoporsi all'esame dell'etilometro.

A finire nei guai sono stati: F. H., 28 anni di Porto Empedocle, trovato con un valore di 1,03 g/l; Z. M. A., 25 anni di Favara, trovato con un valore di 0,96 g/l; N. F., 23 anni di Santa Margherita Belice, trovato con un valore di 0,96 g/l; M. C., 21 anni di Favara, che aveva un valore di 0,89 g/l; A. A., 44 anni di Favara, trovato con un valore di 1,33 g/l; A. F. G., 39 anni pure lui di Favara, trovato con un valore 2,04 g/l. In questo caso, la denuncia è scattata dopo la fuga e l'inseguimento da parte della pattuglia della polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale.

Denunciato anche R. G, 24 anni di Agrigento, che ha rifiutato di sottoporsi all'esame dell'etilometro e U. R., 30 anni di Agrigento, trovato con un tasso dal valore di 0,94 g/l.