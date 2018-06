Culle vuote nell'Agrigentino, la provincia è sempre più vecchia

Culle vuote per la provincia di Agrigento: in quattro anni nel nostro territorio sono crollate le nascite e aumentate le morti, mentre è cresciuta in modo significativo la popolazione straniera.

I dati vengono fuori dal rilevamento annuale realizzato dall'Istat sulla popolazione residente, che, già a livello nazionale, aveva individuato un trend tutt'altro che rassicurante. Una "deriva" che dalle nostre parti è particolarmente evidente: se la popolazione residente nel 2014 era di 448.831 persone, questa si è ristretta al 31 dicembre 2017 a 442.049. Impressionante il rapporto tra nascite e morti: se quattro anni fa i nati erano stati 3666, nel 2017 il numero è sceso drammaticamente a 3381, con un'impennata delle morti, passate da 4444 a 5117 a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Questo ha provocato un cosiddetto “saldo naturale”, appunto, il rapporto tra nascite e morti di -1736. Significa, in parole povere, che non esiste più un ricambio.

Ad incidere sul dato complessivo è, ovviamente anche l'emigrazione: quella interna, quindi verso altre province o regioni, è praticamente raddoppiata (il rapporto tra coloro che sono partiti e coloro che sono tornati è passato da -778 a -1560) , mentre il saldo migratorio complesivo è passato da -223 a - 1462 in quattro anni. La situazione di crisi investe ovviamente anche la conformazione delle famiglie, che sono sempre meno e sempre più piccole. Ad essere calato è infatti il numero medio di componenti, così come il numero complessivo delle famiglie: si è passati dalle 174.523 unità familiari del 2014 alle 173.134 del 2017. Ad essere cresciuta in modo esponenziale è la realtà delle convivenze, passate da 1828 a 2471.

Se questi i dati che riguardano la nostra provincia e i cittadini italiani, nel rispetto del trend nazionale e regionale molto diversi sono i numeri per quanto riguarda gli stranieri. La loro presenza negli anni è cresciuta in modo significativo: si è infatti passati dai 9.204 del 2014 ai 14.790 del 2017. Diversi anche i numeri rispetto alle nascite: in provincia sono nate, 4 anni fa, 42 persone contro le 220 del 2017, mentre le morti sono state, un anno fa, solamente 21.