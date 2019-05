"Cucciolo sta per morire di stenti al balcone", polizia e vigili del fuoco lo salvano

Polizia e vigili del fuoco in azione per salvare un cucciolo di cane, abbandonato al balcone del terzo piano di un'abitazione, che stava morendo di stenti. Una ragazza aveva scritto su Facebook un appello dopo avere notato l'animale in evidente stato di sofferenza.

Un funzionario della Questura lo ha letto casualmente e, insieme al personale della Squadra Mobile, è andato sul posto, in via Tortorelle, nei pressi della via Callicratide, per verificarlo. Dopo avere accertato che la segnalazione era corretta, ha avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti, durante la notte, grazie anche agli abitanti del quartiere che si sono mobilitati per individuare i proprietari delle auto posteggiate e farle spostare, perchè in caso contrario i pompieri non avrebbero potuto intervenire.

L'animale è stato soccorso e salvato. Il cucciolo è stato affidato alle cure di due veterinari, uno dell'Asp e l'altra - Leila Li Causi - che lavora con i privati. Per i proprietari dell'animale, un gruppo di extracomunitari è in arrivo una denuncia per maltrattamenti di animali.