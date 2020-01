Il crollo di piazza Cavour, revocati gli sgomberi e rimosse le transenne a Nord del Viale

Gli immobili dei soli piani terra e primo piano dell'edificio di piazza Cavour numero 51 possono essere restituiti ai proprietari. Residenti e titoli delle attività commerciali sgomberate potranno rientrare. Il definitivo rientro negli immobili dei piani secondo e terzo dell'edificio è invece vincolato alle condizioni indicate dal direttore dei lavori nella relazione tecnica consegnata. Una relazione che prevede la verifica tecnica della tenuta degli intonaci ed eventuali interventi manutentivi su soffitti e pareti. Verranno rimosse, inoltre, le transenne della zona di sosta posta a Nord della carreggiata del viale Della Vittoria, antistante all'edificio che ha ceduto per ben due volte. La transennatura è stata dunque limitata ad una piccola porzione residua. A firmare la nuova ordinanza - con queste indicazioni - è stato, nelle ultimissime ore, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

Il sindaco ha avvisato, tramite l'amministratore condominiale, i proprietari che i tecnici incaricati alle verifiche degli immobili del secondo e terzo piano, nonché il direttore dei lavori, che gli accessi agli appartamenti di questi piani, da parte dei proprietari o delle maestranze, dovranno avvenire con apposito piano operativo di sicurezza redatto a garanzia della pubblica e privata incolumità.

"La definitiva revoca dell'ordinanza di sgombero - ha concluso il sindaco Firetto - è subordinata alla verifica ed eventuale messa in sicurezza degli appartamenti del secondo e terzo piano che dovrà essere attestata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato".

Il 22 dicembre, a causa del forte vento, veniva divelta la copertura provvisoria realizzata sul lato Ovest del palazzo. Qualche giorno prima della fine dell'anno, Salvatore Lombardo, direttore dei lavori di messa in sicurezza del condominio, ha attestato il nulla osta al rientro e alla fruibilità dei magazzini posti al piano terra e degli appartamenti al primo piano. Il 31, il Comune ha inviato la relazione al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha espresso, per quanto di competenza, il nulla osta alle condizioni indicate dal direttore dei lavori.