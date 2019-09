Crollo in piazza Cavour, il Comune ha deciso: sgravio Tari per tutti gli esercenti

La decisione è stata presa. E viene incontro, economicamente, a tutte le attività commerciali che, da più di una settimana ormai, vivono "il disagio palpabile" - per come ha detto il sindaco Lillo Firetto - dovuto all'interdizione di piazza Cavour e di parte del viale Della Vittoria. "Si procederà allo sgravio della Tari - ha annunciato il capo dell'amministrazione di Agrigento: Lillo Firetto - . Gli esercenti commerciali, per tutto il tempo che saranno costretti a tenere le saracinesche abbassate, non pagheranno la tassa sulla raccolta dei rifiuti".

La soluzione individuata - dal sindaco, dall'assessore al Bilancio e dal ragioniere di palazzo dei Giganti - risulta essere tecnicamente percorribile. I commercianti, che auspicano naturalmente la rapida riapertura di piazza e Viale, vedranno sgravarsi proporzionalmente i giorni in cui hanno perso di lavorare. Lillo Firetto, ieri mattina, assieme all’assessore Gabriella Battaglia e al personale dell'ufficio di Protezione civile, ha incontrato – in sala Giunta a palazzo dei Giganti - gli amministratori di condominio della stabile di via Vittorio Emanuele Orlando.