Crolla un altro cornicione dal palazzo liberty di piazza Cavour: dilaga il panico

E' crollato il cornicione, lato bar Saieva, del palazzo liberty di piazza Cavour. Il cedimento è stato improvviso: calcinacci e pezzi cornicione sono finiti sopra il gazebo del noto esercizio ristorativo. Il rumore, fortissimo, ha richiamato l'attenzione di tutti i residenti e i lavoratori della zona del viale Della Vittoria. Decine le telefonate già ricevute dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le macerie, stando alle primissime ricostruzioni, sono rimaste all'interno dell'area rossa: quella transennata ed interdetta. Non ci dovrebbero essere feriti.

Sul posto, in via precauzionale, si è subito precipitata un'autoambulanza del 118 e il tratto antistante del viale Della Vittoria, già parzialmente interdetto e transennato, è stato completamente chiuso. Appena questa mattina, i vigili del fuoco e la Protezione civile comunale avevano accompagnato una famiglia - che aveva esigenza di recuperare dei beni personali - all'interno di uno degli appartamenti del palazzo. I pompieri, con l'autoscala, stanno cercando - come procedura impone in questi casi - di far cadere al suolo le parti del cornicione che sono rimaste in bilico e pertanto sono pericolanti. E' una nuova attività di messa in sicurezza dell'altra facciata del palazzo.

Il primo cornicione, della facciata su piazza Cavour, è crollato lo scorso 18 settembre. Venti appartamenti sono stati sgomberati, subito dopo, in via precauzionale. La Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e negli ultimi giorni ha iscritto 28 persone nel fascicolo.