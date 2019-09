Il crollo di piazza Cavour, svolta nell'inchiesta: 28 indagati

La Procura di Agrigento ha iscritto ventotto persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta per il crollo del cornicione che, il 18 settembre, ha fatto cadere l’impalcatura allestita per ristrutturare il lussuoso palazzo liberty di piazza Cavour che ha provocato l’evacuazione di decine di appartamenti e attività commerciali.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Antonella Pandolfi, è arrivata alla svolta. Nelle scorse ore il magistrato ha iscritto nel registro degli indagati i proprietari, nella veste di committenti dei lavori, i responsabili della ditta, l’amministratore di condominio e i tecnici che hanno eseguito le opere.

Nella lista degli indagati ci sono anche, nella veste di proprietari di alcune unità immobiliari e, quindi, committenti dei lavori, il magistrato della Procura generale della Cassazione Luigi Birritteri e l’avvocato amministrativista Girolamo Rubino.

La lista delle persone sotto inchiesta è aperta con l’imprenditore Giuseppe Nicotra, 40 anni, di Favara, titolare della ditta Nicotra costruzioni, l’ingegnere Giuseppe Bellia, 42 anni; il geometra Salvatore Graceffa, 47 anni, amministratore di condominio; l’imprenditore Giuseppe Di Salvo, 59 anni. E poi ancora: Donata Miceli, 67 anni, residente a Firenze; Floriana Miceli, 64 anni, residente in Spagna; Tiziana Miceli, 62 anni, residente in Australia; Adele Rubino, 54 anni, residente a Roma; Antonia Rubino, 52 anni, residente in Australia; Girolamo Rubino, 61 anni, residente a Palermo; Antonella Iacono Manno, 39 anni, di Raffadali; Michela Iacono Manno, 34 anni, di Raffadali; Maria Gabriella Mazzola, 66 anni, di Raffadali; Luciana Scozzari, 58 anni, di Agrigento; Federica Messina, 18 anni, di Agrigento; Luigi Birritteri, 58 anni, residente a Roma; Rossella Birritteri, 54 anni, di Agrigento; Maria Pia Messina, 82 anni, di Agrigento; Salvatore Galvano, 49 anni, di Agrigento; Provvidenza Vella, 71 anni, di Agrigento; Calogero Di Salvo, 70 anni, di Agrigento; Silvana Gallo Cassarino, 61 anni, di Agrigento; Maria Montana Lampo, 64 anni, di Agrigento; Roberta Fontana, 29 anni, di Agrigento; Concettina Maria De Leo, 38 anni, di Agrigento; Calogero Sajeva, 38 anni, di Agrigento; Stefano Chiapparo, 61 anni, di Santa Elisabetta e Loretta Daina, 42 anni, di Agrigento.