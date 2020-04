Crollo di calcinacci all'ingresso del liceo Empedocle: pompieri al lavoro

Crollo di calcinacci sia all''ingresso del liceo classico Empedocle che, da un'abitazione, in via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Ad accorrere, stamattina, da un capo all'altro della città sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. Prima i pompieri sono stati in via Empedocle, al liceo classico. Non è chiaro quando si è verificato - ai pompieri è stato riferito che il distacco è avvenuto nei giorni scorsi - il cedimento visto che anche questo istituto scolastico è chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus. L'area di ingresso del liceo Empedocle è stata messa in sicurezza: i pompieri hanno fatto cadere al suolo anche tutti gli altri calcinacci che rischiavano di precipitare e poi hanno transennato la zona.

Da via Empedocle a via Caduti di Marzabotto dove da un edificio privato, in mattinata, si sono staccati e sono finiti al suolo altri calcinacci. Anche in questo caso, i pompieri hanno messo tutto in sicurezza.