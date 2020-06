Crollo di calcinacci dal cavalcavia: paura in via Crescente e strada interdetta

Paura in via Luca Crescente per la caduta di calcinacci dal cavalcavia della sovrastante strada statale 640. A notare i detriti sull’asfalto sono stati gli automobilisti in transito che hanno chiamato i vigili del fuoco del vicino comando di Villaseta. Fortunatamente nessuno dei passanti è rimasto coinvolto. Alle porte del Villaggio Peruzzo, in entrambi i sensi di marcia, il traffico è stato momentaneamente bloccato dagli agenti della polizia locale e della Polstrada.

La strada sembrava che dovesse rimanere interdetta solo per il tempo necessario alla messa in sicurezza, con la rimozione di alcuni pezzi di cemento pericolanti. Sono state effettuate però anche delle verifiche tecniche. Poco dopo le ore 23, la decisione: la strada resta chiusa.

(Articolo aggiornato alle ore 23,27)