Riapre la via Luca Crescente, Firetto: "Qualcuno poteva farsi veramente male"

Ore 14,58. Le transenne che sbarravano, su entrambi i sensi di marcia, la via Luca Crescente sono state rimosse. Le "quattro strade" - come l'hanno sempre chiamata gli agrigentini - tornano ad essere percorribili in sicurezza. Il cavalcavia sovrastante, della statale 640, è stato invece transennato e leggermente ristretto. Per tutta la notte, dopo l'intervento ieri sera tardi dei vigili del fuoco, e per tutta la mattinata di oggi sono rimasti al lavoro i tecnici dell'Anas, la Protezione civile comunale, la polizia municipale e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Il sindaco Lillo Firetto è stato costantemente in contatto anche con i vertici regionali dell'Anas.

Adesso, per fortuna, la strategica via Luca Crescente è stata restituita alla piena circolazione stradale. "Ringrazio i verticii regionali Anas, la Protezione civile comunale, i vigili urbani e i vigili del fuoco, ma la vicenda ripropone il tema della manutenzione preventiva di tutte le strutture che fanno parte del patrimonio Anas - ha dichiarato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - . Quanto è accaduto ha fatto rischiare che qualcuno si facesse veramente male".