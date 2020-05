Rientrano dal Nord e si autodenunciano: 26 docenti e studenti in isolamento

Torna a crescere l’ansia, in tutta la provincia, per via dei rientri che si registrano dal Nord Italia. Ad Agrigento, nell’arco di tre giorni, si sono infatti autodenunciate - sembra essere un vero e proprio esodo - ben 26 persone.

Si tratta di studenti e docenti che hanno chiamato la polizia municipale e hanno riferito di essere tornati a casa, la maggior parte dal Nord Italia, e d’essersi messi in isolamento domiciliare per i 14 giorni previsti dalle norme regionali.

Al termine della quarantena verranno sottoposti, questo è ormai l’iter, a tampone rino-faringeo. Ieri, all'Asp di Agrigento, sono arrivati i risultati di ben 167 tamponi: dall'inizio dell'emergenza sanitaria si è arrivati, dunque, ad un totale di 5.577 test effettuati in tutta la provincia.