Paga una piega ai capelli 150 euro, la parrucchiera: "Non ha voluto resto, mi sono commossa"

L’economia agrigentina, con l’avvento dell’emergenza Coronavirus, ha subito danni importanti. Sono tanti i commercianti della città che il 18 maggio hanno ripreso a lavorare, provando a dimenticare mesi a dir poco drammatici. A sostegno di alcuni piccoli commercianti, come baristi e parrucchieri, sono arrivati dei benefattori silenziosi.

Dopo il caso del caffè pagato 50 euro in bar della città, oggi è la volta di due clienti davvero speciali. A rimanere di stucco, questa volta, è stata una delle titolari della parruccheria Kore di Agrigento. Nel giorno della prima apertura, dopo il lockdown, due clienti hanno pagato per loro scelta 150 e 100 euro. Delle benefattrici speciali che di certo hanno lasciato senza parola le titolari della rinomata parrucchieria.

“Lo hanno fatto per incoraggiarmi - ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie Viviana Sardone - è stato un gesto che inizialmente mi ha messo molto in imbarazzo, poi mi sono davvero emozionata. Abbiamo clienti davvero speciali, è un gesto fatto per incoraggiarci. Me l’aspettavo? No, mi ha lasciata senza parole”.

Viviana, insieme alla sorella, sono le titolari della parrucchieria Kore, la ripartenza non è stata così semplice. “Non è facile, siamo ferme da febbraio. Lavorare per appuntamento non è semplice. Devo riuscire a gestire il tempo le pieghe e le messe in posa. Non ho vergogna nel dire che se continua così, non sappiamo come andrà. Il profitto si è dimezzato”. Sono giorni lunghi e assai difficili per i commercianti, ma anche artigiani, della città. Gli agrigentini con il cuore d'oro, però, non mancano.