Coronavirus, sale il numero dei migranti in quarantena: ecco dove

Sale il numero dei migranti che si trovano sottoposti a misure di quarantena precauzionale poiché sono appena giunti sul territorio italiano o perché sono entrati in contatto con casi confermati di positività al virus. Lo comunica il garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Hanno finito la quarantena e sono in attesa di essere trasferite le 116 persone nell’hotspot di Lampedusa, mentre l'hotspot di Pozzallo, dopo il trasferimento dei 50 precedenti ospiti, registra l’ingresso da Lampedusa di 100 persone che cominciano quindi il loro periodo di quarantena.

La quarantena prosegue per 101 persone all’interno della struttura "Don Pietro" nel comune di Comiso in provincia di Ragusa, per 36 persone ospitate a "Villa Sikania" a Siculiana, in provincia di Agrigento, per altre 56 alloggiate, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Agrigento, presso una struttura denominata "Casa del Gabbiano" in contrada Ciavolotta ad Agrigento. A questi dati si aggiunge la quarantena dei 183 cittadini stranieri a bordo della nave "Raffaele Rubattino" ormeggiata a un miglio al largo dal porto di Palermo.