Covid-19 e movida: niente assembramenti e saracinesche abbassate in perfetto orario

Si temeva il "bis". Si temeva che quanto già accaduto lo scorso fine settimana tornasse a materializzarsi nei luoghi della movida di San Leone. In realtà - forse anche complice il freddo, oltre al massiccio schieramento di forze dell'ordine, - non si sono registrati assembramenti o criticità. I giovani, in piazzale Caratozzolo o lungo il viale Falcone-Borsellino e il viale Delle Dune, c'erano. Non c'è stato il "classico" boom di presenze, ma chi c'era ha badato bene, almeno questa volta, a rispettare le distanze interpersonali. E chi non lo ha fatto - come è avvenuto nella zona del porticciolo - si è sentito richiamare, a gran voce, dalle forze dell'ordine. A monitorare, e laddove è servito a richiamare, c'erano i poliziotti della sezione Volanti, nonché carabinieri, Guardia di finanza e agenti della Municipale.

L'affluenza, tanto a San Leone quanto in via Atenea e strade limitrofe, è stata comunque decisamente scarna. A mezzanotte - e anche questo hanno verificato tutte le forze dell'ordine schierate dal questore Rosa Maria Iraci - gli esercizi pubblici hanno abbassato la saracinesca, mentre a partire dalle 21,30 non sono stati più forniti alcolici o superalcolici. Esattamente per come prescritto dall'ordinanza del sindaco Lillo Firetto. Un provvedimento che mira, appunto, ad evitare possibilità di assembramento. Perché - anche se Agrigento non ha più contagiati da Covid-19 - il rischio Coronavirus non può assolutamente dirsi archiviato. Non ancora almeno.

I controlli di polizia, carabinieri, Fiamme gialle e polizia municipale proseguiranno anche oggi, naturalmente.