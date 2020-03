Il Covid-19 è arrivato negli uffici del carcere Petrusa: contagiato un agente della polizia Penitenziaria

Il Coronavirus è arrivato alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento. Non fra celle e corridoi abitualmente frequentati dai detenuti, ma negli uffici della casa circondariale di contrada Petrusa. Un agente della polizia Penitenziaria - in servizio all'ufficio Traduzioni - è risultato positivo al Covid-19. Non si tratta però di un nuovo, ennesimo, caso. Si tratta del cittadino di Raffadali di cui aveva dato notizia, ieri, il sindaco Silvio Cuffaro.

"Ad una prima verifica del tampone, un dipendente della polizia Penitenziaria, residente a Raffadali, sembrerebbe essere risultato positivo - ha spiegato, durante la video conferenza stampa, il prefetto di Agrigento Dario Caputo - . Questo lavoratore, nel momento in cui è stato sottoposto a controllo, già si trovava a casa, credo per motivi di salute. Ovviamente è già partita anche l'indagine epidemiologica - ha evidenziato il prefetto di Agrigento - e fino a questo momento non ho avuto riscontri di tipo preoccupante per quanto riguarda la casa circondariale. Ovviamente se ci fossero necessità, da questo punto di vista, si prenderanno i provvedimenti necessari".

Il prefetto Dario Caputo, sempre durante la video conferenza stampa (incontro quotidiano tenuto con i giornalisti per diramare i dati ufficiali e per fare il punto della situazione ndr.), ha poi fatto chiarezza su una serie di voci - infondate - che, da ieri, circolavano, con insistenza, in tutta la provincia. Voci - false appunto - secondo le quali i lavoratori della Girgenti Acque sarebbero venuti in contatto con un medico risultato positivo al Covid-19. "Ho avuto ampie rassicurazioni sull'infondatezza di queste voci e sulla pericolosità di illazioni che sono circolate circa il fatto che i lavoratori del servizio idrico siano stati esposti a rischio di contagio. Ho avuto la più rassicurazione che questo non è successo e che i lavoratori stessi possono stare tranquilli". La Prefettura è, del resto, in costante e continuo collegamento con la gestione straordinaria del servizio idrico integrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il merito ai lavori in corso d'opera all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento per allestire un reparto dedicato al Covid-19, il prefetto Dario Caputo ha spiegato: "Il direttore Mazzara mi ha fatto sapere che, in una comprensibile logica di razionalizzazione dell'organizzazione del punto Covid, l'ospedale ha ritenuto importanti alcune scelte di fondo per quanto riguarda l'allocazione. C'è anche la necessità di predisporre un percorso per gli operatori e per gli stessi pazienti che sia quanto più possibile controllato e controllabile e scongiuri ogni eventuale, improprio, contatto chi eventualmente possa non essere protetto. So - ha sottolineato il prefetto - che stanno lavorando molto alacremente e, quindi, dal mio punto di vista, è un segnale importante: c'è un impegno notevole a livello di organizzazione".