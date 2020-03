Coronavirus, vertice del "Coc": vengano potenziati i posti di Terapia intensiva

Adesso, il rischio è più che vicino. Serve stare, ancora di più, in allerta e pianificare tutto con precisione affinché si possa essere subito reattivi. Ne è consapevole anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto che, dopo una riunione del centro operativo comunale (il Coc ndr.), valutando le criticità emerse, ha stabilito quali richieste avanzare all'Asp e all'assessorato regionale alla Sanità.

E' stata richiesta la piena operatività della tenda di pre-triage davanti all’ospedale e la previsione di percorsi interni separati con sale di osservazione e aree per l'isolamento e il ricovero di eventuali sospetti, visto anche il tempo d'attesa tra l’esecuzione del tampone e la diagnosi. Ma il sindaco ha chiesto anche che l'accesso di tutti i cittadini avvenga in numero contingentato e con mascherina. Invocata pure la verifica e il potenziamento dei posti di Terapia intensiva e di Rianimazione dedicati e la realizzazione di idonee misure di prevenzione e protezione per l'utenza e il personale sanitario. Fra Agrigento e Sciacca sono soltato 24 i posti in Terapia intensiva.

Firetto ha chiesto anche di adibire idonei locali, al di fuori dei reparti, per il rinnovo di tutti i piani terapeutici delle varie discipline. "Venga valutata, sulla scorta delle misure già adottate in altre strutture sanitarie, la temporanea chiusura delle attività ambulatoriali all'interno del presidio ospedaliero, - ha chiesto il sindaco di Agrigento - tranne nei casi in cui le prestazioni erogate siano indifferibili e la temporanea sospensione dei ricoveri programmati ad eccezione dei casi in cui vengano erogate prestazioni sanitarie potenzialmente salvavita".

Durante l'incontro di oggi, oltre al sindaco erano presenti gli amministratori comunali, i responsabili della Protezione civile comunale e provinciale, i rappresentati dell’Asp, della Prefettura, delle associazioni di volontariato e di pubblico soccorso e della Croce rossa. Il "Coc" ha approfondito anche i temi riguardanti le procedure da attivare in caso di sospetti casi di Coronavirus.