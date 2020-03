"Noi ce la faremo": ecco il messaggio di speranza che esorcizza la paura per il Coronavirus

Dalle immagini di una città fantasma emergono anche dei segnali di speranza. “Noi ce la faremo” è il messaggio che un esercente ha affisso sulla porta del suo bar prima della chiusura per decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.

Nonostante le gravi perdite economiche dovute alla chiusura prolungata, c’è un chiaro messaggio di ottimismo che sembra essere stato recepito anche dalla comunità che sta continuando a restare a casa per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Nella prima giornata (ieri ndr.) di serrata totale, alle ore 19,30, Agrigento è una città fantasma: in giro solo poche auto e le pattuglie di polizia e carabinieri che perlustrano i quartieri.

A rendere meno buia la sera, ci sono però le finestre accese dei palazzi che testimoniano che nelle case degli agrigentini c’è vita e soprattutto quel messaggio di speranza: “Noi ce la faremo”.

Dall'alba di oggi, così come in altri Comuni, anche ad Agrigento è iniziata la campagna di sanificazione che interesserà 1976 chilometri di strade. Si è iniziato dal centro storico e dal viale della Vittoria e si procederà nelle prossime ore e nei giorni successivi in tutte le aree della città. L'attività, dicono dal Comune, proseguirà per cinque giorni e a seguire, partirà un secondo ciclo di sette giorni, che riguarderà un altro tipo di sanificazione.