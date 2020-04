La cattedrale riapre ai fedeli, don Pontillo: “La vita va avanti ma è necessario rispettare le regole"

Le chiese dell’arcidiocesi di Agrigento, in Sicilia, sono state fra le prime a riaprire le porte ai fedeli. In cattedrale, per l’occasione, nel battistero della basilica, è stata esposta la copia della sacra sindone.

Montenegro dà il via alla fase 2: chiese aperte per le preghiere personali

“Il Papa - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, il parroco della cattedrale, don Giuseppe Pontillo - ha invitato a pregare davanti alla sindone di Torino per rivedere nel volto di Gesù il dolore e la sofferenza dell’umanità. Noi - aggiunge - abbiamo messo la copia della sindone per pregare insieme e dare questo segno di speranza. La vita va avanti, dobbiamo solo stare attenti e vivere quelle precauzioni necessarie per il bene non solo nostro, ma anche degli altri”.

