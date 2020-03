Coronavirus, salgono a 4 i pompieri in quarantena: uno è del comando provinciale

Sono saliti a quattro i vigili del fuoco - tre in servizio a Lampedusa, uno dei quali residente a Palermo, e un collega del comando provinciale di Agrigento - che sono stati posti precauzionalmente in quarantena. Il medico incaricato dal comando non ha riscontrato alcun sintomo correlabile al Coronavirus, “ma la misura precauzionale si è resa necessaria perché – ha spiegato il comandante provinciale dei pompieri: Giuseppe Merendino – in un caso, un pompiere ha frequentato la scuola per circa un mese e per gli altri tre casi poiché residenti o in servizio sull’isola di Lampedusa e bisogna tenere conto che sull’isola non vi sono disponibili strutture ospedaliere di secondo livello”.

I 4 vigili del fuoco interessati dalla “sorveglianza sanitaria fiduciaria” sono asintomatici e potrebbero addirittura non essere mai venuti in contatto con i colleghi trovati positivi al virus. Ma per precauzione appunto fino a giorno 13 resteranno in quarantena e nel frattempo – applicando il protocollo nazionale di prevenzione - verranno tenuti sotto controllo dai sanitari. I 4 pompieri del comando provinciale di Agrigento fino allo scorso fine settimana erano stati a Roma per frequentare un corso di formazione. Ieri mattina, al dipartimento è stato comunicato che un secondo allievo vigile del fuoco (residente a Piacenza) è risultato positivo al tampone. L'allievo si trovava in caserma insieme ad altri 170 colleghi residenti in varie regioni.

"I vigili del fuoco sono in quarantena volontaria e questa è stata una scelta precauzionale - ha spiegato il comandante provinciale dei pompieri Giuseppe Merendino - . La misura, soprattutto per Lampedusa, è stata presa per non creare problemi organizzativi. Non ci sono stati contatti con le persone risultate positive, ma in via precauzionale verranno tenuti, fino a giorno 13, in quarantena".