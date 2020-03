Anziana positiva al Coronavirus, Firetto: "Si stanno realizzando tutte le forme di isolamento previste"

"Alcuni minuti fa mi è stata data la notizia che all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si è registrato un caso di positività al Covid-19. Si tratta di un paziente che non è residente ad Agrigento, ma in un Comune vicino. Ho avuto rassicurazioni dalla dirigenza dell'Asp e dello stesso 'San Giovanni di Dio' che si stanno mettendo in campo tutte le procedure previste nei protocolli sanitari per realizzare tutte le forme di isolamento previste in queste fasi". Lo ha spiegato, alla cittadinanza, con un video messaggio - realizzato in fretta e in furia - il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

"Avremmo voluto non avere vicende di questo tipo - ha aggiunto Firetto - ma nel contesto non poteva risultare improbabile. La certezza è che la direzione sanitaria sta svolgendo tutto quanto necessario per garantire il rispetto dei protocolli".

La notizia è arrivata anche al sindaco di Favara, Anna Alba, che, proprio in questi minuti, è in costante contatto con il Coc e con la tenenza dei carabinieri "per valutare le misure di isolamento previste". Di fatto, in questi minuti, si stanno rintracciando i familiari della 76enne e si sta provando anche a tracciare e ad identificare le persone che hanno avuto contatti diretti con l'anziana donna di Favara.