Cambio di rotta sulla "fase 2"? Ecco le attività che potrebbero riaprire in anticipo

Allo studio del governo c'è anche l'ipotesi di riaprire alcune attività commerciali prima di giugno, ma solo nelle regioni a basso rischio contagio. Ad anticipare questa possibilità era stato già il viceministro dell'Interno Matteo Mauri che aveva parlato di "riaperture ad assetto variabile". A ribadirla è stato il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un'intervista al 'Fatto Quotidiano'. "Siccome ora ci sono soglie definite di allarme - ha affermato il premier -, siamo in condizione di studiare un'eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche".

Le tappe delineate finora dall'esecutivo sono le seguenti: il 18 maggio potranno rialzare le serrande i negozi al dettaglio (abbigliamento, oggettistica ed altri), il 1° giugno sarà la volta di bar, ristoranti e le attività di cura dalla persona. Ma se la situazione epidemiologica dovesse consentirlo, non è escluso che qualche regione possa anticipare i tempi.

Coronavirus, quali sono le attività che potrebbero riaprire prima di giugno

Tra le attività che potrebbero riaprire prima Conte ha citato "centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri". Bisognerà però definire un "protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività". Il premier ha aggiunto di non aspettarsi un aumento particolare dei casi di Covid "perché ormai si è diffusa fra i cittadini un’educazione generale alla convivenza col virus".

Lamorgese: "Dagli italiani grande senso di responsabilità"

E soddisfatta della risposta degli italiani è anche Luciana Lamorgese, titolare del Viminale. ''Gli italiani - ha detto il ministro a 'Radio anch'io' ancora una volta hanno dimostrato grande senso di responsabilità, ancor di più in questi primi giorni visto che venivano da un periodo di grandi limitazioni".