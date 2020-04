Rischio contagio da Covid, madri rifiutano di far vedere i figli ai papà ed è baruffa

Continuano a registrarsi – è da un mese che va avanti in questo modo e c’è un aumento del 50% di casi - discussioni e litigi tra ex coniugi che, in queste settimane di esasperazione dovuta alla pandemia da Covid, si “contendono” i figlioletti. Gli ultimi alterchi – che hanno reso necessario l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti – si sono verificati nel weekend.

"Teatro" dei fatti due vie del quartiere del campo sportivo ad Agrigento. In entrambi gli episodi, i padri reclamavano di poter incontrare i propri figli così come disposto dal tribunale. Le ex mogli si rifiutavano invece di aprire la porta di casa per paura del contagio. A gran voce, le ex coppie si sono scambiate accuse, insulti e minacce. Decisivo l'intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, ancora una volta, sono riusciti a riportare la calma. I padri separati non hanno incontrato però i loro bambini.

