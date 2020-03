Coronavirus e danni economici, Firetto: "Tutta l'Italia è zona rossa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Tutta l'Italia è zona rossa" - torna a sostenere il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto precisando che: "Tutti siamo in emergenza. Tutta l'Italia sia considerata zona rossa per gli enormi danni economici subiti da molti settori produttivi, principalmente quello culturale e del turismo. Per le emergenze che stiamo affrontando ogni giorno. Per le conseguenze che tutti stiamo sopportando . Quel che sta subendo Agrigento, la provincia e tutta la Sicilia è ben noto. Il Governo nazionale richiede senso di responsabilità e sacrificio a tutti, cittadini e amministratori, in tutto il Paese. Il Governo nazionale - conclude Firetto - con la stessa responsabilità garantisca che tutte le famiglie e le imprese possano avere stesse condizioni per contrastare e superare questa crisi".