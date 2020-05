Fermi i contagi (125), crescono i guariti (+4) e 7 paesi hanno sconfitto il Covid-19

Calano i ricoveri, diminuiscono le persone poste in quarantena domiciliare e crescono i guariti. Anche oggi, per fortuna, non ci sono nuovi contagi da Covid-19 nell'Agrigentino. Il dato degli infettati (complessivo da quando è scoppiata la pandemia) resta dunque fermo a 125. E resta fermo nonostante all'Asp di Agrigento siano stati acquisiti i referti di 289 tamponi: sono complessivamente 5.187 da quando l'incubo Coronavirus s'è materializzato.

I guariti, più quattro rispetto a ieri, sono saliti a ben 82. C'è anche un ricoverato in meno: oggi sono 7, mentre gli agrigentini posti in quarantena sono scesi da 24 a 21.

Le guarigioni delle ultime 24 ore, persone che si sono viste notificare l'esito negativo dei due tamponi di controllo, si registrano a Menfi, a Porto Empedocle e a Campobello di Licata. A Menfi non ci sono più contagiati: erano stati 12 dall'inizio dell'epidemia e, ora, risultano esserci 11 guariti e un deceduto. A Porto Empedocle dove l'esito positivo del tampone era arrivato a complessive 6 persone, oggi, c'è stato un guarito in più (passano a 2) e 4 pazienti rimangono ancora in trattamento. Ben due invece i guariti - segnalati per la giornata odierna sul report dell'Asp - di Campobello di Licata dove su 5 contagiati, 3 sono già fuori dall'incubo e 2 sono invece ancora in fase di trattamento.

Ecco tutti i paesi dell'Agrigentino dove ci sono stati casi di Coronavirus e dove per fortuna, essendo tutti guariti, l'allarme è rientrato: Aragona, Caltabellotta, Camastra, Menfi, Montallegro, Raffadali, Ribera. Su 22 Comuni agrigentini dove il Covid-19 si è palesato, in 7 non ce n'è più l'ombra.