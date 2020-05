Si prova a tornare alla normalità: da lunedì via Atenea sarà di nuovo Ztl

Si prova a ripartire e a tornare alla normalità. Su tutti i "fronti". Anche in materia di viabilità. Da lunedì mattina, via Atenea torna dunque ad essere zona a traffico limitato. La Ztl era stata sospesa a marzo proprio a causa della pandemia Coronavirus.

Ad annunciare che si torna alla "normalità", ossia alla Ztl per via Atenea, è stato - attraverso il portavoce del sindaco Lillo Firetto - il comando della polizia municipale di Agrigento. La zona a traffico limitato verrà ripristinata con le precedenti modalità e con i medesimi orari: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 non sarà consentito il traffico veicolare lungo il "salotto buono" della città. Tranne che per i mezzi autorizzati.