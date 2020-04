"Sono stato nella macelleria dove si risparmia": da una città all'altra nonostante i divieti Covid-19: raffica di sanzioni

C’è stato chi, da Palma di Montechiaro, s’è spostato verso Agrigento per comprare l’acqua. Ma anche chi – un agrigentino quarantenne – s’è recato a Porto Empedocle per comprare, risparmiando sui prezzi, 50 euro di carne; chi s’è inventato d’aver raggiunto la città dei Templi, da Favara, sempre per comprare carne, ma erano le 23. E all’osservazione sull’orario da parte dei poliziotti, l’automobilista ha ribattuto che ne aveva approfittato per fare una passeggiata. E poi ci sono stati anche due amici che, con la stessa auto, sono usciti – a loro dire - per andare a comprare un telefonino, quello che aveva uno dei due s’era infatti irrimediabilmente guastato.

Per non parlare infine delle mogli che accompagnano – in macchina – i mariti, portandosi magari appresso anche la prole. Tanti gli automobilisti che, nelle ultime ore, sono stati pizzicati dai poliziotti della Stradale che non hanno potuto far altro che elevare delle sanzioni. Molti agrigentini continuano – si ostinano di fatto – a voler ignorare che non ci si può spostare, non senza un valido motivo, da un Comune ad un altro. Inutile provare, al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, a giustificarsi con “Sono andato in quella macelleria perché si risparmia”, “Sto andando a comprare l’acqua da bere in quel posto perché ho sempre fatto così”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sanzioni partono da 300 euro, ma nelle ultime ore sembrerebbe che sano state diverse quelle da 500 euro che sono state fatte dalla Stradale.