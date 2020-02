Psicosi Coronavirus, la Tua disinfetta tutti gli autobus in servizio

Pulizia straordinaria di tutti gli autobus e campagna informativa con la collocazione - su ogni mezzo - del vademecum del ministero. Anche la Tua (Trasporti urbani Agrigento) ha avviato le misure di prevenzione contro il Coronavirus.

"La pulizia sugli autobus è stata effettuata utilizzando prodotti disinfettanti e fa parte delle iniziative finalizzate alla prevenzione del virus, sebbene ad Agrigento non si si siano registrarti casi di persone contagiate - hanno reso noto dal Comune - . Il vademecum affisso a bordo dei mezzi contiene le dieci raccomandazioni del ministero per la Salute per i cittadini per ridurre al minimo i rischi di contagio".

Agrigento, di fatto, negli ultimissimi giorni, continua a percorrere la strada della massima cautela e responsabilità. La città - su tutti i fronti - sta cercando di non farsi trovare impreparata nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere riscontrato un caso positivo.