Coronavirus: disinfestazione e sanificazione del territorio, spesi 19 mila euro

Dal centro storico a Villaseta. E da Villaseta a San Leone. Nonostante non si tratti di soluzioni specifiche contro il Coronavirus, anche ad Agrigento è stata portata avanti l’opera di sanificazione del territorio comunale. Un’operazione che, alle casse di palazzo dei Giganti, sta costando 19 mila euro, Iva esclusa.

Questi interventi di disinfestazione, il Comune della città dei Templi li ha decisi dopo che il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza con la quale demandava a tutti i sindaci di attivare ogni misura sanitaria necessaria per prevenire e gestire l’emergenza e contenere il diffondersi del Covid-19. L’ente ha fatto ricorso dunque ad una procedura urgente ed ha affidato il servizio di sanificazione-disinfestazione ambientale del territorio comunale - con particolare attenzione a tutti gli arredi urbani, agli uffici e alle scuole – per provare, appunto, a contrastare o comunque contenere il diffondersi del virus.

Non sono soluzioni specifiche, ma male non fanno. Perché ripulire, disinfestare e sanificare il territorio non può far altro che bene in un momento storico in cui l’epidemia avanza.