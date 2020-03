Coronavirus e curva epidemiologica in crescita: 27 i casi della provincia, 5 in più rispetto a 24 ore fa

Il numero dei contagiati aumenta. Lievita su tutta l'isola e cresce anche per l'Agrigentino dove sono stati registrati 5 casi in più rispetto alle precedenti 24 ore. Proprio per Agrigento e provincia - stando ai dati divulgati, in video-conferenza, dal prefetto Dario Caputo - i positivi (dato aggiornato al 18 marzo) sono 27. Cinque in più, appunto, rispetto al giorno precedente. I tampon effettuati sono stati invece 377.

La distribuzione delle persone affette da Covid-19 è la seguente: 15 casi a Sciacca, 2 a Menfi, 3 a Ribera, 1 a Santa Margherita Belice, 1 Agrigento, 2 Favara e 3 Licata. Negli ospedali dell'Agrigentino risultano essere - dato confermato rispetto ad ieri - ricoverate soltanto due persone: sono al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Il numero dei posti letto - in totale nelle cinque aziende ospedaliere dell'Agrigentino - è di 1390. Numero complessivo, non è chiaro quanti di questi siano stati già destinati (nella programmazione regionale) all'emergenza sanitaria mondiale in atto.

Ma ci sono anche agrigentini risultati positivi, e con sintomi, che sono stati ricoverati in altre strutture: 2 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 2 a Caltagirone e uno ad Enna.

Il numero dei contagiati in Sicilia, come anticipato, è in aumento. Martedì 17, i contagiati risultavano essere 238. Ieri, invece, erano 282. La prima provincia è Catania con 131, segue Palermo con 47 contagiati, Siracusa: 28, Agrigento con 24, Trapani e Messina con 16, Enna con 8, Caltanissetta e Ragusa con 7.