"Sto facendo fare scuola guida", "vado in quel supermercato per risparmiare": nuova raffica di sanzioni

Sono state scovate e sanzionate delle coppie - marito e moglie - uscite per andare a fare la maxi spesa per Pasqua e Pasquetta. Ma i poliziotti, quelli del commissariato di Canicattì, hanno pizzicato anche chi faceva fare scuola guida ad una giovane senza neanche il foglio rosa o un 60enne che da Naro s’è spostato proprio a Canicattì per andare in un supermercato dove si risparmia. Un supermarket che si trova dalla parte opposta rispetto all'ingresso della città.

Ed ancora, su un’unica macchina sono stati beccati 4 romeni che stavano accompagnando a Delia, dopo aver trascorso un venerdì sera assieme, un’amica. Praticamente come se nulla fosse, come se le direttive per il contenimento del rischio contagio da Covid-19 fossero già state archiviate. Sempre a Canicattì sono state beccate anche alcune ragazze che erano uscite per andare a comprare le sigarette e due lituani su un camper. Due stranieri che tornavano da Naro (dove erano stati in visita turistica) a Canicattì.