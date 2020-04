Covid-19 e Pasqua: polizia provinciale in campo per scongiurare l'esodo

Ci sarà anche la polizia provinciale - 4 pattuglie auto-montate - in campo per l'operazione "Pasqua sicura": un programma di controlli che, quest'anno, ha un obiettivo prioritario: assicurare il rispetto delle disposizioni sul contenimento del diffondersi dell’epidemia Covid 19. Il servizio di vigilanza, che interesserà diverse località del territorio dell’Agrigentino, partirà questo pomeriggio e durerà fino al Pasquetta.

In maniera particolare la polizia Provinciale si occuperà di verificare che non ci si sposti da un Comune all'altro, nonché verso seconde case: in campagna o al mare. L’attività di vigilanza e pattugliamento, con i mezzi di istituto, è finalizzata - rendono noto dall'ex Provincia regionale - non solo a scongiurare possibili abusi da parte di soggetti non legittimati ad uscire di casa, ma anche ad assicurare maggiore sicurezza agli utenti della strada che per comprovati motivi siano costretti a mettersi in viaggio.

Già da alcune settimane la polizia Provinciale, seguendo le direttive del commissario straordinario del Libero Consorzio Girolamo Alberto Di Pisa, contribuisce con propri uomini e mezzi, ai controlli che la Prefettura e la Questura di Agrigento hanno disposto nei diversi Comuni proprio per assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dal Governo e dalle autorità dell’isola per il contenimento del rischio contagio da Covid-19. Nel corso delle operazioni di controllo del territorio sono già state verificate le posizioni e le autocertificazioni di oltre cinquecento soggetti ed elevate diverse sanzioni amministrative.