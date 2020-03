"#iorestoacasa", scattano i controlli: centri commerciali chiusi il sabato e la domenica

Controlli, controlli, controlli. Lo ha disposto il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Si comincia da tutti coloro che verranno trovati in giro, a piedi o al volante di auto. Ognuno degli agrigentini che verranno intercettati e sottoposti a controllo dovranno fornire, per legittimare la loro presenza in strada, l'autocertificazione già predisposta dal Governo. Autocertificazione che servirà per indicare le motivazioni per le quali il cittadino non è in casa.

Verranno controllati tutti gli esercizi commerciali: bar e ristoranti, adesso, hanno l'obbligo di aprire alle 6 e chiudere alle ore 18. Di queste attività commerciali si occuperà, nello specifico, la divisione Pasi e l'Anticrimine. Le verifiche sono già iniziate.

I centri commerciali, durante le giornate festive e prefestive, - secondo quanto è stato reso noto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che stamani hanno rastrellato Porta di Ponte e il piazzale della Stazione - devono stare chiusi. La Questura vigilerà attentamente. Chi non rispetta le regole, incapperà nell'articolo 650 del codice penale che prevede fino a tre mesi d'arresto.