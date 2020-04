Coronavirus, c'è il primo segnale di speranza: nessun nuovo positivo e cresce il numero dei guariti

Tutto fermo. Tutto stabile. E questo - da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus - è il primo, vero, concreto, segnale di speranza. I contagiati da Covid-19 sono rimasti 97, esattamente quanti erano ieri. Sono aumentati i tamponi rino-faringei effettuati: 1848 (ieri erano 1.740), ma per fortuna non gli infetti. "Ad Agrigento situazione stabile - ha commentato il sindaco Lillo Firetto - . Stiamo resistendo, ma non possiamo affermare che l'epidemia sia sotto controllo. Tutto dipende dai nostri comportamenti".

Per la Regione, dato comunicato all'unità di crisi, un incremento: 3 positivi in più per la provincia di Agrigento c'è stato. Ma l'Asp - lo hanno sempre ripetuto - fa confluire nel report soltanto i tamponi per i quali il referto è certo. Per l'azienda sanitaria provinciale sono calati i ricoveri degli agrigentini contagiati: ieri erano 14 e oggi sono 10. Tre delle persone dimesse sono andate nelle strutture lowcare: quelle dove dovranno restare in quarantena controllata. Una persona in più, poi, ossia 66, fra quelle che stanno facendo la quarantena.

"La provincia in lieve crescita, 110 positivi. Erano ieri 107 - ha detto il sindaco Firetto, facendo riferimento ai dati della Regione, - . Nel Paese 542 decessi in un giorno. La decrescita non è così marcata da determinare la modifica delle restrizioni attuali. Dobbiamo combattere ancora rispettando le regole del distanziamento sociale. In Sicilia 8 decessi in un giorno. 62 contagiati. 7 ricoveri in meno, 8 ricoveri in meno in terapia intensiva. 41 persone in più in isolamento domiciliare. Stiamo resistendo ma non possiamo affermare - ha ribadito - che l'epidemia sia sotto controllo. Tutto dipende dai nostri comportamenti.

Secondo il report fornito dall'Asp, Agrigento ha 10 casi, Aragona: 1, Caltabellotta: 1, Camastra: 1, Campobello di Licata: 1, Canicattì: 5, Favara è a 4 casi, Lampedusa: 1, Licata: 8, Menfi: 10, Montallegro: 1, Naro: 1, Palma di Montechiaro: 8, Porto Empedocle: 5, Raffadali: 3, Ravanusa: 2, Ribera: 8, Santa Margherita Belice: 3, Sciacca: 23 e Siculiana: 1.

