Coronavirus, l'Avomi avvia raccolta fondi per comprare ventilatori polmonari

L’Avomi (Associazione Volontari Ospedalieri) ha avviato una raccolta di fondi per acquistate Ventilatori Polmonari e Dpi da donare all’Asp di Agrigento

Il presidente Ferdinando Castellino: “In questo momento difficile serve la generositàdi tutti”

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’Associazione Onlus Volontari Ospedalieri di Agrigento ha avviato una raccolta fondi per acquistare Ventilatori Polmonari, Dpi e altri presidi, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“All’iniziativa – spiega il presidente dell’associazione – stanno già aderendo medici, farmacisti, odontoiatri, infermieri, e altre Associazioni e Fondazioni. Siamo certi di poter contare sulla grande generosità dell’intera popolazione della provincia di Agrigento che, in casi come questo, non si è mai tirata indietro”.

I componenti l’associazione, d’accordo con il presidente, all’inizio della raccolta hanno donato all’Asp 1 Ventilatore Polmonare e diversi Dpi. Inoltre, già oggi, primo giorno di raccolta, si registra un’immediata e inattesa risposta da parte di alcune aziende e vari cittadini.

Ecco l’Iban da utilizzare per fare i bonifici, ovviamente secondo la disponibilità di ognuno: IT24CO200816607000105820936.

Per ottenere maggiori informazioni sull’iniziativa si può chiamare il numero di telefono 3897998076.