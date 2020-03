Autocertificazione Covid-19? Offese e insulti ai vigili urbani: 2 denunciati

“Autocertificazione, prego”. E’ a questa richiesta, fatta dagli agenti della polizia municipale, – domanda tipica e sistematica, rivolta da tutte le forze dell’ordine, delle ultime settimane di controlli – che due ventenni agrigentini sono andati in escandescenze. Hanno rivolto offese e insulti di ogni tipo contro i vigili urbani e contro i carabinieri che sono intervenuti sul posto. E’ accaduto lungo via Passeggiata archeologica ad Agrigento.

I due ragazzi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale. A procedere sono stati gli uomini della polizia locale. A testa è stata, inoltre, elevata una multa da 300 euro per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Fino ad ieri, casi di questo genere non se ne erano registrati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agrigentini venivano prima denunciati e poi multati perché provavano ad accampare scuse, talvolta anche fantasiose, o perché si appurava che le autocertificazioni fornite alle forze dell’ordine non avevano motivazioni legittime. Mai però – stando a quanto è emerso fino ad ieri – nessuno era andato in escandescenze.