Coronavirus, è "valzer" di numeri e di "scivoloni": nessun caso a Raffadali, per l'Asp i contagiati sono 111

"Valzer" di numeri, ma anche di comunicazioni ufficiali. Comunicazioni che si rivelano, purtroppo, infondate. Pare che sia andata proprio così - e non è la prima volta che accade (è successo già a Campobello di Licata ndr.) - per Raffadali. L'Asp di Agrigento ha contrassegnato - nel report quotidiano che fornisce alla stampa - un caso in più di Coronavirus a Raffadali. Nel bollettino, dunque, Raffadali è salita complessivamente 4 casi di Covid-19. In realtà non è affatto così. A fare chiarezza è stato il sindaco Silvio Cuffaro: "Ho verificato con l'Asp e il Policlinico ha sbagliato nelle comunicazioni: ha dato nome, cognome e una via, indicando Raffadali come Comune. In realtà si tratta del caso di Agrigento".

Per l'Asp di Agrigento, fra capoluogo e provincia, ci sono in totale 111 infetti. Per la Regione (dato comunicato all'unità di crisi nazionale), di tamponi positivi se ne sono registrati - nelle ultime 24 ore - due in più e il totale di "attualmente positivi" è di 127. Se a questi si aggiungono anche i 2 guariti e il deceduto - sempre riportati dalla Regione - si arriva a complessivi 130 agrigentini contagiati da quando è scoppiata la pandemia.

Rispetto a Pasqua, secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale, sono aumentati gli agrigentini ricoverati. Per Pasqua erano appunto 11 mentre oggi sono 13. Un agrigentino è ricoverato all'ospedale di Caltagirone, 5 al Sant'Elia di Caltanissetta, 1 ad Enna, 1 a Marsala, 1 a Messina, 1 al Civico di Palermo e 2 a Partinico. Restano sempre tre le persone dimesse e ospitate in strutture lowcare. Calano invece, e per fortuna, gli agrigentini in quarantena: oggi risultano essere 73 mentre domenica erano 77. E questo perché sono aumentate le guarigioni: da 9 a 12 di oggi. Resta, poi, sempre fermo il dato dei 10 deceduti.

Fra i complessivi 2.445 tamponi effettuati, come detto, risultano essere 111 i positivi agrigentini. Agrigento - sul report dell'Asp - è a 12 contagiati (manca il 13esimo caso annunciato ieri dal sindaco Firetto). E manca perché, appunto, c'è stato un errore di comunicazione e il caso agrigentino era stato imputato a Raffadali.

Aragona resta, intanto, ferma ad 1, Caltabellotta ad 1, Camastra ad 1, Campobello di Licata è rimasta - sul report dell'Asp - a 6 casi, Canicattì a 6, Favara a 4, Lampedusa ad 1, Licata ad 8, Menfi è a 12, Naro ad 1, Palma di Montechiaro a 9 casi, Porto Empedocle a 6, Raffadali è salita appunto a 4 casi, Ravanusa - nonostante il sindaco abbia annunciato un quarto caso - è ferma, sul report dell'Asp, a 3 positivi, Ribera ad 8, Santa Margherita Belice a 3, Sciacca a 23 casi e 1 a Siculiana.

Intanto, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha comunicato: "Pochi minuti fa l'Asp mi ha dato notizia della guarigione clinica del paziente '1' accertato nella nostra città. Ho subito contattato telefonicamente il paziente per porgere i migliori auguri a nome mio personale e a nome della città. Allo stato attuale dunque sono 5 i nostri concittadini positivi al Coronavirus - ha concluso - . Fortunatamente anche loro stanno bene".

