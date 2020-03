Coronavirus, aumentano i contagi: cinque casi in più per la provincia

Da 12 a 17. Cinque casi in più - da ieri ad oggi - nell'Agrigentino. Il dato - aggiornato a mezzogiorno di oggi, 12 marzo, - è stato reso noto dalla Regione. Si tratta dei numeri che proprio la Regione fornisce all'unità di crisi nazionale. Nessuna comunicazione viene fatta agli organi di stampa, invece, contrariamente a molte altre aziende sanitarie dell'isola, dall'Asp1 di Agrigento.

Secondo quanto rende noto la Regione: in totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati (5 in Terapia intensiva); 78 in isolamento domiciliare; due guariti e due deceduti. Ecco i dato dei contagi per provincia: Agrigento, 17; Caltanissetta, 2; Catania, 49; Enna, 1; Messina, 9; Palermo, 26; Ragusa, 2; Siracusa, 5; Trapani, 4. Dalla Regione hanno raccomandato di "attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87".

All'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, attraverso l'addetto stampa, da giorni, più giornalisti dell'Agrigentino sollecitano e richiedono maggiore comunicazione e trasparenza riguardo ai casi di Coronavirus. I giornalisti reclamano informazioni non per curiosità morbosa, ma per rendere edotti giovani e meno giovani sull'andamento locale del fenomeno epidemiologico. Perché l'informazione è capace di contribuire alla necessaria prevenzione. Ma, per l'Agrigentino, ufficialmente, non si riesce ad ottenere nemmeno la specificazione dei paesi coinvolti.