Coronavirus, allievo pompiere lascia Roma: in "sorveglianza sanitaria" a Lampedusa

C’è anche un allievo pompiere di Lampedusa fra i 19 vigili del fuoco siciliani che sono stati evacuati dalle “Capannelle” di Roma dove stavano frequentando l’87esimo corso. Inizialmente il gruppo era stato tenuto in caserma, ma su indicazione dell’Asl Lazio visto “che non presentano alcun sintomo e che non sono entrati in contatto stretto con i tre allievi contagiati da Coronavirus” è stato deciso il trasferimento di ognuno di loro al proprio domicilio dove dovranno seguire la “sorveglianza sanitaria passiva”.

I 19 allievi siciliani, ieri, sono stati trasferiti con gli stessi mezzi dei vigili del fuoco, raggiungendo i comandi di Messina, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Catania, Alcamo e Trapani. L’allievo pompiere di Lampedusa è stato portato al comando provinciale dei vigili del fuoco della città dei Templi e, verosimilmente nella giornata di oggi, raggiungerà Lampedusa dove, a casa propria, dovrà restare in quarantena.

Altri 3 vigili del fuoco in servizio a Lampedusa, uno dei quali residente a Palermo, e un collega del comando provinciale di Agrigento sono stati già posti in quarantena. Non hanno alcun sintomo correlabile al Coronavirus, “ma la misura precauzionale si è resa necessaria perché – ha spiegato il comandante provinciale dei pompieri: Giuseppe Merendino – in un caso, un pompiere ha frequentato la scuola per circa un mese e per gli altri 3 casi poiché residenti o in servizio a Lampedusa”.