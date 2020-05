Coronavirus, le quattro semplici regole affinché "vada tutto bene"

Nella confusione di regole, norme e consigli che hanno accompagnato l'inizio della fase 2, c'è chi cerca di fare chiarezza. "Le prossime aperture della fase 2 vanno declinate all'insegna della semplicità senza complicare troppo la vita ai cittadini. Affinché vada tutto bene occorre seguire quattro semplici regole: distanziamento sociale a 2 metri, se non possibile mascherina chirurgica, poi sempre l'igiene delle mani e i guanti non servono". A dirlo all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria.

Cautela e pazienza sono le parole d'ordine, ma a 11 giorni dall'inizio della fase 2 si intravedono spiragli importanti secondo Bassetti: "I dati dei primi 11 giorni di riapertura del Paese ci dicono che un aumento dei casi non si è visto. La curva dei contagi è in discesa ovunque, salvo qualche rara e piccola eccezione. Conta il fatto che il numero dei ricoveri è drasticamente calato: un mese fa erano 4.000 persone in terapia intensiva, oggi meno di 900. La situazione è buona e in qualche modo è forse l'indicatore più importante".

"Dal punto di vista scientifico - assicura Bassetti - i numeri dei nuovi ricoveri sono incoraggianti, poi siamo anche diventati più bravi nella gestione e siamo attrezzati anche per un eventuale aumento dei casi se dovesse esserci la necessità. Insomma - conclude - siamo più preparati e pronti".